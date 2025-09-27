Seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kara yolunda seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.