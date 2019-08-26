Edirne'de Güner Nazıroğlu'nun kullandığı midibüs, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün yolda durdurduğu midibüste alevler kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yolcusu olmayan midibüste maddi hasar oluştu.