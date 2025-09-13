Seyir halindeki motosiklet alev aldı
Kastamonu'da bir motosiklet seyir halindeyken alev alev yandı.
Kastamonu’da E.E. yönetimindeki motosiklette, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Durumu fark eden E.E., motosikleti durdurarak uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangında motosiklet kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
