Kastamonu'da bir motosiklet seyir halindeyken alev alev yandı.

Seyir halindeki motosiklet alev aldı

’da E.E. yönetimindeki motosiklette, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Durumu fark eden E.E., motosikleti durdurarak uzaklaştı. Kısa sürede büyüyen yangın motosikleti sardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

