Seyir halindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarptı

Kaza, Bilecik-Bursa kara yolunda meydana geldi.

Ü.Y.'nin (27) kullandığı motosiklet, seyir halindeyken aniden önüne çıkan köpeğe çarptı.

Yaşanan çarpışma sonucunda savrulan motosikletin sürücüsü ve yolcusu A.T. (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.