Seyir halindeki motosiklete kurşun yağmuru

Küçükçekmece’de kimliği belirsiz 3 kişi, plakasını kapattıkları bir otomobille seyir halindeki motosiklete silahlı saldırı düzenledi.



Olay dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir parkın yanında gerçekleşti. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi plakasını kapattıkları otomobille bir süre seyir halindeki 34 DIA 253 plakalı motosikleti takip etti.



Otomobildeki saldırganlardan biri, parkın yanına geldiğinde motosikletliye ateş etmeye başladı.

O sırada motosikletli kişi kendini yere atarken, korkan vatandaşlar ise sağa sola kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU



Olay yerine gelen polis ekipleri, parkın içinde ve araçların altında yaptıkları incelemede yaklaşık 10 tane boş kovan buldu.

Yapılan incelemenin ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ve saldırıda kullanılan aracın bulunması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan polis, motosiklet sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.