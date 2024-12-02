Seyir halindeki otobüs alev aldı

Delice ilçesi Kırıkkale-Çorum karayolu Hacıobası köyü mevkiinde Rize'den İzmir'e yolcu taşıyan, M.U. idaresindeki yolcu otobüsünün egzoz kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangını gören sürücü otobüsü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

3 personel ve 14 yolcunun bulunduğu otobüste can kaybı ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.