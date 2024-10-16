Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Bursa’da yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Yolcular araçtan tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı

Olay, 15.30 sıralarında -Gemlik yolu Dürdane rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu otobüsü motor kısmından yaptığı arıza sonucu seyir halindeyken alev almaya başladı. Otobüs şoförü, aracın alev aldığını görünce hemen emniyet şeridine yanaştı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sararken, araçtakiler 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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