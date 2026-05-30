Seyir halindeki otobüsün camını kırdı

Trafikteki tartışma, İETT otobüsündeki onlarca yolcunun hayatını tehlikeye attı.

Olay, gece saat 22.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile İETT otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada motosiklet sürücüsü elindeki cismi otobüse fırlattı. Otobüsün camı kırıldı, motosiklet sürücüsü hızla uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcuların yaşadığı panik anları cep telefonu ile kaydedildi.