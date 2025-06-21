Seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Kale Mahallesi yolu üzerinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı.

Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.