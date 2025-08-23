Seyir halindeki otomobil alev aldı
Balıkesir Gömeç ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobildeki alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gömeç-Karaağaç kara yolunda henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Gömeç İtfaiye Grup Amirliği personelin müdahalesiyle kontrol altına alınan otomobildeki yangın söndürüldü.
