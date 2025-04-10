Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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