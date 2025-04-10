Seyir halindeki otomobil alev aldı
Seyir halindeki otomobil alev aldı. Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yangında hayatını kaybeden ve yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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