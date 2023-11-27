Seyir halindeki otomobil alev aldı

Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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