Seyir halindeki otomobil alev aldı

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

, saat saat 10.30 sıralarında Muratreis Mahallesi Muratreis Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre; seyir halindeki otomobilinden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracını durdurarak yangına müdahale etmek istedi.

Seyir halindeki otomobil alev aldı - 1

Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. 

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