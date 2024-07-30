Seyir halindeki otomobil alev aldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araç küle döndü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Süleyman G. idaresindeki hafif ticari araç bir anda yanmaya başladı. Aşkale-Bayburt istikametine seyir halinde iken Kop Dağı zirve mevkisinde aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden Süleyman G., aracını yol kenarına alarak park etti. Sürücü yangına ne kadar müdahale ettiyse de söndürmedi.

Yangın ihbarını alan Erzurum Büyükşehir belediyesi Aşkale İtfaiye ekipleri ivedilikle olay yerine intikal ederek yanan aracı söndürmeyi başardı. Kontrol altına alınan otomobil yangınında hafif ticari aracın önemli ölçüde yandığı gözlemlendi.

Büyük çapta maddi hasar meydana gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmaması buruk bir sevinç yaşattı.

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