Seyir halindeki otomobil alev aldı

Bursa'da henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobil aniden alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.