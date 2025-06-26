Seyir halindeki otomobil alev aldı
Bursa'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Bursa'da henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki otomobil aniden alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
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