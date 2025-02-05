Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Karasu-Kocaali yolu Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Otomobil adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilden geriye demir yığınının kaldığı konuya ilişkin inceleme başlatıldı.