Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Gece saatlerinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkisi E5 Otoyolu Ceyhan istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.