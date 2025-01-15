Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken otomobil hurdaya döndü.
Gece saatlerinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkisi E5 Otoyolu Ceyhan istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, otomobil hurdaya döndü.
Alev alan aracın söndürülmesiyle trafik tekrar açıldı.
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