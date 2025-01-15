Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken otomobil hurdaya döndü.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Gece saatlerinde İskenderun ilçesi Akçay Mahallesi mevkisi E5 Otoyolu Ceyhan istikametinde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Sürücü, aracı emniyet şeridine park edip yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı - 1 Araç kısa sürede alevler içinde kaldı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alarak bir şeridi trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, otomobil hurdaya döndü.

Alev alan aracın söndürülmesiyle trafik tekrar açıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...