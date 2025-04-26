Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Siirt'te hareket halindeyken alev alan otomobil küle döndü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
Siirt-Kurtalan Karayolu Yağmurtepe köyü mevkiinde Cabir Polat'ın kullandığı otomobil, hareket halindeyken aniden alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.
Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
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