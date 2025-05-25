Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'da Kartal Sahilyolu Pendik istikametinde seyir halindeki otomobilde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.