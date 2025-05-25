Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul Pendik'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
İstanbul'da Kartal Sahilyolu Pendik istikametinde seyir halindeki otomobilde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
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