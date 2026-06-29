Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan araçta yangın meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Taner K. idaresindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek 112'ye bilgi verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.