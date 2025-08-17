Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Bartın'da seyir halindeki bir otomobil, alev alev yandı. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bartın'da motor kısmından alev alan otomobil yandı.
Bartın-Kurucaşile yolunın Bozköy köyü mevkisinde saat 02.00 sıralarında hareket halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler aracı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluştu.
