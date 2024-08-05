Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Malatya’da seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Alev topuna dönüşen araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

’da seyir halindeki bir araçta çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ Karayolu’nun Kömürhan Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Elazığ yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alev topuna dönen araç yaklaşık 10 dakikalık bir müdahale sonrası söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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