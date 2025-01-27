Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Fehmi Özel Türkay Caddesi üzerinde seyreden Yusuf Y.'nin kullandığı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek eşiyle birlikte hızla araçtan indi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

