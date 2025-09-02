Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bahçelievler Mahallesi'nde Ziyad Ö.'nün kullandığı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Bunun üzerine aracını kenara çeken sürücü, kendi imkanlarıyla yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı.

Durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.