Seyir halindeki otomobil otoyolda alev aldı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Selçukgazi Tüneli girişi yakınlarında İzmir istikametine seyir halinde olan Özhan Ç. yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı.



Sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken çevredeki diğer sürücüler ise alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.



Otomobilin hurdaya döndüğü yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.