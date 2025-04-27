Seyir halindeki otomobil yandı

Erzurum'da bir otomobil seyir halindeyken yandı.

Alınan bilgiye göre Erzincan’dan Erzurum yönüne seyreden Bülent K. idaresindeki 25 AAT 442 plakalı otomobilden, Kükürtlü köyü mevkiine geldiği esnada bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Otomobili hemen yol kenarına park eden sürücü araçtan indi. Aynı mevkide karşı şeritteki yanan TIR'ı söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri otomobile müdahale etmeye başladı.

Motor kısmında başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobilde dört yolcu bulunduğu öğrenilirken itfaiye ekiplerinin olay yerine yakın olması olası bir faciayı önledi.