Seyir halindeki otomobilde yangın
Kayseri'de bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir üst geçitte seyreden E.Ö. yönetimindeki otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
E.Ö. otomobili durdururken, dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde çıkan yangına müdahale etti.
Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.