Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile, başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı: 6 yaralı

- karayolunun 28’inci kilometresinde seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

6 YARALI

Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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