Seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı
08.12.2025 02:49
IHA
AA, İHA
Mersin'de sağanak ve fırtına ağaçları devirdi. Seyir halindeki bir taksi devrilen ağacın altında kaldı.
Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı.
Araçta mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi. Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılırken, araçta hasar oluştu.