Seyir halindeki tanker alev alev yandı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edirne'de seyir halindeki bir tankerde yangın çıktı.
N.Y'nin kullandığı 34 JM 8667 plakalı tanker, Keramettin köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Akaryakıt tankeri tamamen yanarken, gözyaşlarını tutamayan sürücü N.Y'yi çevredekiler teselli etmeye çalıştı.
