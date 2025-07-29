Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Fadıl Nerse idaresindeki TIR, Cizre-Şırnak Karayolu'nun Bozalan TOKİ konutları mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.
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