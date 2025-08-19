Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla mevkiinde saat 00.30 sıralarında Salih Kulu yönetimindeki çöp atığı yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü TIR’ı emniyet şeridine çekerek dorseyi çekiciden ayırdı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında kara yolu bir süre trafiğe kapandı.



Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.