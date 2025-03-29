imsakiye

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Şırnak'ta bir lojistik firmasına ait TIR, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde TIR'da çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cizre-Nusaybin istikametinde, bir lojistik firmasına ait, N.Ö. idaresindeki TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, durdurduğu araçtan inerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Cizre Belediyesine ait sulama aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, TIR kullanılamaz hale geldi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...