Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Uşak'ta seyir halindeki TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uşak'ta seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.
Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindeki 35 AVF 214 plakalı TIR'ın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dorse kullanılmaz hale geldi.
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