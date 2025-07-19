Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Uşak'ta seyir halindeki TIR'da yangın çıktı.

Yangın, İzmir-Uşak Karayolu Ürünköy yakınlarında seyir halinde olan C.U. (59) idaresindeki 35 AVF 214 plakalı TIR'ın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm dorseyi sararken, yol kenarında bulunan ağaçlık alana da sıçradı.