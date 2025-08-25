Seyir halindeki TIR alev alev yandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki TIR alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu'nun Gültepe mevkii İstanbul istikametinde, bir TIR'ın kupasında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, TIR'ın kupası kullanılamaz hale geldi.

nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

