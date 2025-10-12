Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR alev aldı. TIR kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki TIR alev alev yandı

Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda kent merkezine ilerleyen TIR'ın tekerleklerinden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, teker kısmından çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Maddi hasarın oluştuğu TIR yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...