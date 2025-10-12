Seyir halindeki TIR alev alev yandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR alev aldı. TIR kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda kent merkezine ilerleyen TIR'ın tekerleklerinden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, teker kısmından çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Maddi hasarın oluştuğu TIR yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.
