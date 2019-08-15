Hatay'da öğle saatlerinde İskenderun Denizciler otoyolunda seyir halindeki TIR'ın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Yangını fark eden şoför, kendini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının büyümesiyle TIR adeta alev topuna döndü.
TIR'ın yolun sağ şeritte yanması nedeniyle trafikte kontrollü olarak ilerledi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, yanan TIR'a müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeki TIR alev alev yandı
İHATürkiye
Hatay'da seyir halindeki TIR, motor bölümünden çıkan yangın sonucunda adeta alev topuna döndü.
Hatay'da öğle saatlerinde İskenderun Denizciler otoyolunda seyir halindeki TIR'ın motor bölümü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı.