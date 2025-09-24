Seyir halindeki tır alevlere teslim oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde Samsun'dan Osmaniye'ye yem hammaddesi taşıyan Ali Rıza Ç. idaresindeki tırın kabin kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurarak dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.