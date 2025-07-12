Seyir halindeki TIR yandı

Ceylanpınar ilçesi Ceylan Mahallesi yakınların sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Sürücünün yangını fark etmesiyle araç yol kenarına çekildi. Kısa sürede alev topuna dönen TIR, korku ve paniğe neden oldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tır tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme çalışmaları başlattı.