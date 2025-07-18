Seyir halindeki TIR yandı

Mikail Tatar'ın kullandığı TIR, Artvin-Borçka karayolunun 14. kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesiyle birlikte olay yerine Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürülürken TIR'da büyük çapta maddi hasar oluştu.