Seyir halindeki tomruk yüklü kamyon yandı

Adana'nın Feke ilçesinde tomruk yüklü kamyon yandı.

Seyir halindeki tomruk yüklü kamyon yandı

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Akkaya Mahallesinde meydana geldi.

Feke Orman İşletme Müdürlüğüne tomruk getiren 01 ALP 676 plakalı kamyonda tomrukları indirmek için orman deposu alanına girdiği esnada motor kısmında yangın çıktı.

Olayın fark edilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine Feke İtfaiye ekipleri geldi. Ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını tomruklara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...