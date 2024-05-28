Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu-Ankara kara yolunda, Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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