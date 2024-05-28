Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

-Ankara kara yolunda, Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında dün saat 21.00 sıralarında çıktı.

Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı - 1

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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