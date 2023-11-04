Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında -İzmir otoyolu Söke bağlantı yolunda meydana geldi. Muğla-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün yolcularla birlikte seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. 

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