Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Aydın-İzmir otoyolu Söke bağlantı yolunda meydana geldi. Muğla-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün yolcularla birlikte seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

