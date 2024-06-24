Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

Amasya'nın Suluova ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın paniği yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, tahliye edilen yolcular yola başka araçlarla devam etti.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın

İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine giden Cemal Sağlam idaresindeki yolcu otobüsünün motor bölümünden, Samsun-Ankara kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkisinde duman çıkmaya başladı.

Dumanın, otobüsün içine dolması üzerine sürücü, aracı yol kenarına park ederek, otobüste bulunan 38 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın - 1

Otobüs sürücüsü ve yoldan geçen diğer araçların sürücülerinin ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yapmasının ardından gelen Suluova ve Merzifon belediyeleri itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Dumandan etkilenen 3 yolcuya, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

 nedeniyle yeniden çalıştırılamayan otobüsün yolcuları, yola başka araçlarla devam etti.

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