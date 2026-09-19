Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi
19.09.2026 14:24
Otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Samsun-Ankara kara yolunda seyreden yolcu otobüsünün arka kısmında çıkan yangın üzerine yolcular tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Samsun’un Kavak ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Samsun-Ankara kara yolunun Tekeli Sapağı mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangının fark edilmesi üzerine yolcular otobüsten tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.