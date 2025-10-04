Seyir halindeki minibüse kanlı pusu

Manisa Turgutlu'da gece yarısı seyir halindeki minibüse düzenlenen silahlı saldırıda, biri yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

Olay Bozkurt Mahallesi Şart Sokakta meydana geldi. Seyir halindeki araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araçta bulunan 31 yaşındaki Harun Karakaya ile 29 yaşındaki Hakan Karakaya'nın yanı sıra yoldan geçerken seken kurşunun isabet ettiği Batuhan Bilgiç yaralandı.

Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis 1 şüpheliyi gözaltına aldı.