Seyir halindeyken akrobatik hareketlere para cezası

Dörtyol'da bir sürücünün caddede motosikletle akrobatik hareketler sergilediği anlara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Ekipler, kimliği tespit edilen sürücüye "tehlikeli şerit değiştirmek" ve "abart egzoz" ihlallerinden 13 bin 601 lira ceza uyguladı.



Motosiklet trafikten menedildi.