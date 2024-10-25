Seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılmaz hale geldi

Yangın, Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Şanlı'nın kullandığı 07 E 3499 plakalı kamyon, ön kısımdan bir anda yanmaya başladı.



Kamyondan dumanlar çıktığını gören kamyon sürücüsü, tali yoldan ilerleyip boş bir araziye aracını getirdi. Şanlı, kamyondan inerek yangına müdahalede bulunmaya çalıştı. Bu sırada tesadüfen olay yerinden geçmekte olan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ilk müdahale aracı alevlere müdahalede bulundu.



Ekiplerin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken soğutma çalışması yapıldı. Yangının ardından kamyonun tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği gözlendi.