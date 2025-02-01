Seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yandı
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Olay, Çerçenler köyünde meydana geldi. Mesut D.'ye ait otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını yolun kenarına çekerek park eden sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Alevler aracı tamamen sararken ihbar üzerine olay yerine Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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