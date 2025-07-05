Seyir halindeyken alev aldı
İstanbul'un Fatih ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı.
Zeytinburnu istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını otobüs durağına çekti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken demir yığınına dönen araç çekiciyle kaldırıldı.
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