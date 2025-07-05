Seyir halindeyken alev aldı

Kennedy Caddesi'nde seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı.



Zeytinburnu istikametinde ilerleyen otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını otobüs durağına çekti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi.