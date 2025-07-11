Seyir halindeyken alev aldı

Afyonkarahisar’da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Seyir halindeyken alev aldı

Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen olayda, araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...